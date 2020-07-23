خاض لاعبو الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، تدريبات في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، صباح اليوم الخميس، خلال معسكر الفريق المقام في برج العرب، وقبل ساعات من مباراة بيراميدز الودية المقرر لها مساء اليوم في ختام المعسكر، وبعدها سيمنحالفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين.
وحرص كارتيرون، على خوض اللاعبين تدريبات صباحية من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية خاصة أنه كان منالمقرر أن يخوض الفريق ودية أمس أمام طلائع الجيش ولكن تم إلغاؤها بسبب إصابة عمرو جمال مهاجم الطلائع بفيروس كورونا قبل العودة للاتفاق على موعد جديد للودية يوم 29 يوليو الجارى.
ويعود فريق الكرة بالزمالك للتدريبات مرة أخرى الأحد المقبل، قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع في مدينة 6 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك قبل ودية بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.