تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك قبل ودية بيراميدز

خاض لاعبو الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، تدريبات في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، صباح اليوم الخميس، خلال معسكر الفريق المقام في برج العرب، وقبل ساعات من مباراة بيراميدز الودية المقرر لها مساء اليوم في ختام المعسكر، وبعدها سيمنح

الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين.

وحرص كارتيرون، على خوض اللاعبين تدريبات صباحية من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية خاصة أنه كان من

المقرر أن يخوض الفريق ودية أمس أمام طلائع الجيش ولكن تم إلغاؤها بسبب إصابة عمرو جمال مهاجم الطلائع بفيروس كورونا قبل العودة للاتفاق على موعد جديد للودية يوم 29 يوليو الجارى.

ويعود فريق الكرة بالزمالك للتدريبات مرة أخرى الأحد المقبل، قبل الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع في مدينة 6 أكتوبر.