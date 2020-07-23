اتحاد الكرة الإماراتي ومركز الفيفا الطبي يُنظمان مؤتمرًا حول إصابات المفاصل

ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومركز الفيفا الطبي، المتميز بدبي غداً الجمعة، عبر نظام الاتصال المرئي "عن بُعد" مؤتمراً طبياً دولياً بعنوان "أحدث الأساليب العلاجية لإصابات أغشية مفاصل ركبة وكاحل لاعب كرة القدم" وذلك بمشاركة واسعة من المختصين في مجال الطب الرياضي والكوادر الطبية العاملة بمختلف الاتحادات الوطنية والأندية المحلية والعالمية.

ويترأس جلسات المؤتمر الدكتور مصطفي الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة والدكتور مراد الغرايري مدير مركز الفيفا الطبي بدبي ، ويُقدم المؤتمر نخبة متميزة من كبار إستشاريي الجراحة العالميين يتقدمهم البروفيسور رامون كوجات من مركز كوجات الطبي ببرشلونة – إسبانيا ، والدكتور رايلي ويليامز مدير مركز الفيفا بنيويورك ، والدكتور فريدريك كيامي جامعة السوربون بباريس، والدكتور فرنسوا كو مدير مركز الفيفا بليج – بلجيكا ،

والدكتور سعود طرابجنيك مركز الفيفا الطبي بدبي ، والدكتور مبارك المطوع مدير الإدارة الطبية لنادي الهلال السعودي منسقاً للمؤتمر.

و أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة على الشراكة المثمرة بين الاتحاد ومركز الفيفا الطبي في تنظيم المؤتمرات والورش المختصة بمجال الطب الرياضي لأهميتها في زيادة خبرات الكوادر الطبية العاملة بأندية الدولة والمنتخبات الإماراتية، لتمتد هذه الشراكة الناجحة في تنظيم مؤتمرات دولية عالمية حاضر فيها مجموعة كبيرة من الأطباء الإستشاريين العالميين وكان لها صدى كبير وبالأخص المؤتمر الطبي العالمي الذي عقد مطلع شهر يونيو الماضي حول تداعيات جائحة كورونا.

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من جهته ثمن سامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي

المتميز بدبي توجيهات ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتنظيم المؤتمرات الطبية العالمية بالشراكة مع مركز الفيفا بدبي، ما يدل على أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تترك مجال إلا وكانت سباقة فيه ما جعلها مركزاً لتبادل الخبرات الدولية وتخطى إشعاعها المعرفي الحدود ليصل لأقصى بقاع الأرض.

وأكد القمزي على أن مركز الفيفا بدبي شريك رئيس مع اتحاد الكرة في تطوير وتحديث خبرات كوادرنا الطبية بالأندية والمنتخبات الوطنية بإستقطاب أهم الاستشاريين والمتخصصين حول العالم لمناقشة تحديات ومستجدات الطب الرياضي، وشراكتنا متواصلة وهادفة للمحافظة على صحة وسلامة جميع منتسبي اللعبة داخل الدولة.

بدوره أشار الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة إلى أن فترة التوقف الطويل للنشاط الرياضي بعد جائحة فايروس كورونا تتطلب عقد دورات ومؤتمرات طبية متخصصة للوقوف على كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية بعد عودة نشاط كرة القدم والتي يترتب عليها زيادة احتمال حدوث إصابات للاعبين خلال التدريبات.