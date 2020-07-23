راحة لفريق يد الزمالك مواليد 2000

منح أحمد رمضان هتلر المدير الفني لفريق مرتبط 2000 لكرة اليد بنادي الزمالك لاعبي الفريق راحة يومي الخميس والجمعة، عقب انتهاء تدريباتهم بالملعب المفتوح بالنادي بعد أن أنهى مرحلة التدريبات البدنية والأحمال بالتراك. بعد أن أنهى مرحلة التدريبات البدنية والأحمال بالتراك. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل ويبدأها بالجيم أولا ثم الانتقال إلى الملعب المفتوح لوضع الخطط التكتيكية لطريقة اللعب استعدادا لاستكمال بطولة الدوري المقررة بأغسطس المقبل. أولا ثم الانتقال إلى الملعب المفتوح لوضع الخطط التكتيكية لطريقة اللعب استعدادا لاستكمال بطولة الدوري المقررة بأغسطس المقبل. ووصل الفريق لنهائيات الدوري وينافس بقوة على البطولة، بالإضافة إلى وصوله للمربع الذهبي ببطولة كأس مصر.

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