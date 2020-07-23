مصطفى محمد وعبدالغني يخوضان جلسة في الجيم بمعسكر الزمالك

واصل محمد عبدالغني ومصطفى محمد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباتهما فى الجيم فى معسكر الفريق المقام فى برج العرب بالإسكندرية.
يلتقي الزمالك، فى الخامسة مساءاليوم الخميس، بيراميدز بمعسكر الفريق المقام حالياً في برج العرب، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، المدير الفني، لتحقيق الاستفادة القصوى من التدريبات الحالية.
ويواصل الزمالك استعداداته بمعسكره الحالي بمدينة برج العرب تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للقلعة البيضاء استعداداً لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي فيها بالدور نصف النهائي.
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