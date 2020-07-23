برنامج تأهيلي خاص لكريم بامبو في الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة كارتيرون، برنامجًا تأهيليًا خاصًا لكريم بامبو صانع ألعاب الفريق لتجهيزه بدنيًا قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.
انضم كريم بامبو خلال الأيام الماضية إلى معسكر الفريق المقامة بمدينة برج العرب بعد السماح للاعب بالانضمام من الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي.
غاب كريم بامبو عن تدريبات الفريق والمعسكر المقام ببرج العرب نتيجة إيجابية عينة فيروس كورونا التي خضع لها الفريق بالقاهرة منذ أسبوعين تقريبًا ما أدى إلى وضعه في الحجر المنزلي وعلاجه حتى يكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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