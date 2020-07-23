رسميًا.. إيميري مديرًا فنيًا لفياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني، صبالح اليوم الخميس، عن التعاقد مع أوناي إيمري لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
من المقرر أن يتم تقديم أوناي إيمري كمدير فني فريق فياريال يوم الإثنين المقبل فيمؤتمر صحفي لوسائل الإعلام.
ودرب إيميري خلال مسيرته العديد من الأندية الأوروبية منها إشبيليه وفالنسيا الإسبانيين، وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وآخرها فريق أرسنال الإنجليزي.
ولم يوفق أوناي إيمري فيتجربته داخل الدوري الإنجليزي، حيث تولى تدريب أرسنال في يوليو 2018 وتمت إقالته في شهر نوفمبر الماضي 2019.
وحصل إيمري، صاحب 48 عامًا، على تسع بطولات مع الأندية التي تولى تدريبها، منها التتويج ببطولة الدوري الأوروبي ثلاث مرات رفقة فريق إشبيليه مواسم 2013/ 2014، 14/ 15 و15/ 16.
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