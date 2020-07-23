أزارو: أنا لاعب الأهلي المصري وليس الاتفاق

أكد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن علاقته أنتهت مع نادي الاتفاق السعودي.

وكان ازارو يلعب في فريق نادي الأتفاق السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري ولكن اللاعب قطع إعارته وغادر إلى المغرب.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب رفض التعليق على تهديديات نادي الأتفاق مكتفيًا بقوله " أنا

لاعب للأهلي المصري وعلاقتي مع الاتفاق انتهت".

من جانب أخر، قال خالد الناصر المتحدث الإعلامي لنادي الاتفاق، أن الإدارة الاتفاقية كانت حريصة على التمديد مع المغربي ولكن مطالباته كانت خرقًا لقوانين اتحاد القدم، ورابطة دوري المحترفين، ولن نميز لاعبًا على لاعب آخر.

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غادر أزارو، إلى بلاده بعد أن وصلت مفاوضات تمديد عقده مع الاتفاق إلى طريق مسدود.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية " قائلة أن أزارو طلب إلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي توقفت فيها الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق تمامًا.

وهددت إدارة الاتفاق السعودي اللاعب المغربي ووكيل أعماله برفع اسم اللاعب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل منع تعاقده مع أي نادٍ سعودي خلال الموسمين المقبلين.