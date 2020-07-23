غادر المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري النادي السعودي وأتجه إلى بلاده بعد أن وصلت مفاوضات تمديد عقده معالاتفاق إلى طريق مسدود.
وذكرت صحيفة الرياضية السعودية " قائلة أن أزارو طلب إلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التيتوقفت فيها الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق تمامًا.
وهددت إدارة الاتفاق السعودي اللاعب المغربي ووكيل أعماله برفع اسم اللاعب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل منع تعاقده مع أي نادٍ سعودي خلال الموسمين المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الاتفاق يهدد وليد أزارو بمنعه اللعب في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.