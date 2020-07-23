نادي الاتفاق يهدد وليد أزارو بمنعه اللعب في السعودية

غادر المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري النادي السعودي وأتجه إلى بلاده بعد أن وصلت مفاوضات تمديد عقده مع

الاتفاق إلى طريق مسدود.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية " قائلة أن أزارو طلب إلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي

توقفت فيها الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا المستجد ، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق تمامًا.

وهددت إدارة الاتفاق السعودي اللاعب المغربي ووكيل أعماله برفع اسم اللاعب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل منع تعاقده مع أي نادٍ سعودي خلال الموسمين المقبلين.