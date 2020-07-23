اخبار الرياضه

نادي الاتفاق يهدد وليد أزارو بمنعه اللعب في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

غادر المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري النادي السعودي وأتجه إلى بلاده بعد أن وصلت مفاوضات تمديد عقده مع

الاتفاق إلى طريق مسدود.

وذكرت صحيفة " قائلة أن أزارو طلب إلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي

توقفت فيها  الأنشطة الرياضية بسبب ، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق تمامًا.

وهددت إدارة الاتفاق السعودي اللاعب المغربي ووكيل أعماله برفع اسم اللاعب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل منع تعاقده مع أي نادٍ سعودي خلال الموسمين المقبلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي الاتفاق يهدد وليد أزارو بمنعه اللعب في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا