رياضة | الأهلي يتلقى ترشيحات للتعاقد مع هداف الدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى ترشيحات للتعاقد مع هداف الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، عرضا رسميا من أحد شركات التسويق الرياضي، للتعاقد مع المغربي أيوب الكعبي المهاجم المغربي والمحترف في صفوف نادي هيبي شينا فورشن الصيني، حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن صفوف فريقه خلال الصيف المقبل.

وكان الكعبي قد لعب في صفوف الوداد المغربي خلال الموسم الجاري لمدة 6 أشهر فقط، ثم عاد إلى ناديه الصيني، بعد المغالاة من جانب هيبي شينا فورشن من أجل بيع المهاجم المغربي، حيث يتمسك بالحصول على مبلغ مالي كبير، نظير بيعه في الصيف القادم.

وتم عرض اللاعب المغربي خلال الساعات الماضية على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه من خلال رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.