رياضة | صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن إبرام صفقة تبادلية بين فريقي برشلونة ومانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ويرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في التعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير برشلونة في الميركاتو، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن تم بدأ المحادثات بين برشلونة والسيتي بشأن عملية تبادلية تضمن نيلسون سيميدو مقابل كانسيلو وايريك جارسيا.

ودخل الفريق الكتالوني في مفاوضات مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة بشأن معرفة موقف جارسيا مع الفريق، وأيضاً رغبة اللاعب في الرحيل إلى البارسا في الموسم المقبل بعد الأداء الرائع الذي يقدمه في المباريات الماضية.