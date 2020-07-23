رياضة | شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق عن ترتيبات ناديه السابق لحسم صفقة جديدة وستعتبر مفاجأة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية أون تايم سبورتس:" الأهلي يستهدف 3 صفقات جديدة، ضم منها طاهر محمد طاهر نجم المقاولون كما يتفاوض مع لاعب معار لأحد الأندية وتألق بشكل ملحوظ وهو موهبة واعدة".

وأضاف:"الأهلي يرتب لحسم صفقة ثالثة مفاجأة ولكنها تحتاج لعمل شاق وطريق صعب، سأكتفي بذكر هذه الكلمات تلميحًا لهذه المفاوضات".

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وتابع:"الأهلي خاطب الاتفاق السعودي ورحب بتجديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم لكن أزارو حدث خلاف بينه وبين إدارة النادي السعودي".

وأردف قائلا:"رمضان صبحي نجم الأهلي يرغب في الرحيل لأوروبا مجددًا عقب نهاية إعارته بانقضاء الموسم الحالي والعودة لفريقه هيديرسفيلد الإنجليزي تمهيدًا للرحيل لفريق آخر في أوروبا".

واختتم شوبير تصريحاته قائلا:" مستوى رمضان يؤهله حاليًا للعب في الدوري الإنجليزي, اللاعب تلقى عروضًا تركية ومن أندية صغيرة في أوروبا".