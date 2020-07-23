رياضة | الكشف عن تجديد عقد راعي اللجنة الأولمبية الدولية حتى 2028

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تجديد عقد راعي اللجنة الأولمبية الدولية حتى 2028 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اللجنة الأوليمبية الدولية أمس عن تجديد عقد الرعاية مع "بروكتير أند جامبل" الأمريكية للبضائع الاستهلاكية حتى عام 2028.

والشركة الأمريكية ضمن رعاة اللجنة الأولمبية منذ عام 2010، كما أنها ضمن 14 شركة في برنامج اللجنة الأولمبية "توب ".

وبعيدا عن منافسات أولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها، سيغطي العقد الجديد منافسات دورة الألعاب الشتوية 2022 في بكين و2026 في ميلان وكورتينا دامبيزو، وكذلك دورة الألعاب الصيفية عامي 2024 و2028 في باريس ولوس أنجلوس وكل الالعاب البارالمبية لاصحاب الاحتياجات الخاصة.

ويجلب كل من كبار الرعاة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في دورة مدتها أربعة سنوات في الأولمبياد، وذلك للحصول على حقوق الإعلان الحصرية في الألعاب مع الرموز الأولمبية مثل الحلقات الخمس الشهيرة.