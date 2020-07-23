رياضة | الكشف عن تفاصيل عقد هافيرتز مع تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عقد هافيرتز مع تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، تفاصيل عقد اللاعب الألماني الشاب كاي هافريتز، نجم نادي ليفركوزن الألماني، مع فريق تشيلسي الإنجليزي.

وتشير التقارير الواردة من إنجلترا، أن تشيلسي بات قاب قوسين أو أدنى، من ضم اللاعب لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بعقد يمتد لخمس سنوات.

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وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن تشيلسي سيضم اللاعب لمدة 5 سنوات، نظير 9 ملايين يورو في الموسم.

وأكدت الصحيفة، أن الطرفين سيقوما بعد جلسة اتفاق حول السعر النهائي للصفقة شامل المتغيرات، في ظل وجود تقارير تشير إلى أن السعر سيتراوح بين 70 إلى 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب بشكل رسمي لصفوف البلوز، مع نهاية مشوار فريق باير ليفركوزن في بطولة الدوري الأوروبي.