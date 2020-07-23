رياضة | أحمد شوبير: تريزيجيه قد يغير موقف رمضان صبحي من الاحتراف الخارجي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير: تريزيجيه قد يغير موقف رمضان صبحي من الاحتراف الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس إتحاد الكرة السابق، أن رمضان صحبي نجم الأهلي، قد يغير موقفه من الاحتراف الخارجي، بسبب زميله محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وتألق تريزيجيه بشكل لافت للنظر خلال مواجهة فريقه أمس ضد أرسنال في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، لينعش آمال فريقه في البقاء.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "رمضان صبحي يراوده حلم الاحتراف مرة أخرى، بعد مشاهدة زميله تريزيجيه وهو يتألق ضمن صفوف أستون فيلا".

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وأوضح: "رمضان وصلت له عروض تركية فقط وهو يرفضها، ويرى أن تجربته مع هيدرسفيلد لم يحالفها الحظ، وهو يرى أن إمكانياته لا تقل عن تريزيجيه".

وتابع: "رمضان صبحي سيبقى في الأهلي إذا لم يحترف، حيث بات من المستحيل عودته لنادي هيدرسفيلد مرة أخرى".

ويحاول الأهلي ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، إلا أن الجانب الإنجليزي يواصل مغالاته في طلباته المادية.