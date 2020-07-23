رياضة | قبل عودته.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل عودته.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة الدوري السعودي للدوران مجددًا يوم 4 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة دامت أكثر من 4 أشهر، وتحديدًا منذ 22 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي ضرب جميع بلدان العالم.

ويتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل فريق النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويأتي الوحدة بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة، وذلك بعد 22 جولة من عمر المسابقة.

أما على مستوي الهدافين، يعتلي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 18 هدفًا، يليه بافيتمبي جوميز نجم الهلال برصيد 14 هدفًا، ثم عمر السومة بالمركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل عودته:

1- عبد الرزاق حمد الله (النصر) 18 هدفًا

2- بافيتمبي جوميز (الهلال) 14 هدفًا

3- عمر السومة (الأهلي) 13 هدفًا

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4- يوسف نياكات (الوحدة) 12 هدفًا

5- كارلوس إدواردو (الهلال) 11 هدفًا

6- روماريو ريكاردو دا سيلفا (الاتحاد) 11 هدفًا

7- كارلوس ستراندبيرج (الحزم) 9 أهداف

8- سعد بقير (أبها) 9 أهداف

9- اندريا ماستينور (العدالة) 8 أهداف

10- كريستيان جوانكا (الشباب) 8 أهداف