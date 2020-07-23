رياضة | طلائع الجيش يعلن سلبية مسحة كورونا الطارئة بعد إصابة عمرو جمال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يعلن سلبية مسحة كورونا الطارئة بعد إصابة عمرو جمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي طلائع الجيش، عن سلبية مسحة كورونا الجديدة التي خضع لها الفريق أمس الاربعاء للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفنى والإداري فى معسكر برج العرب.

جاء ذلك بعد ثبوت إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا ووجود حالات مخالطة له، قبل أن يتم التأكد من سلامة الجميع.

وتراجع الجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني عن إلغاء معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية بعد سلبية مسحة كورونا التى أجراها الفريق.

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وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية اول أمس، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الإثنين الماضى قبل وديتي المصري البورسعيدي والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور.

ومن المقرر أن يخضع الغزال للعزل المنزلي، وإتباع بروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة برئاسة محمد سلطان.

وأخطر مسئولو طلائع الجيش نظيره الزمالك بإلغاء المباراة الودية التى كان مقررًا لها الخامسة عصر اليوم الأربعاء حفاظًا على سلامة الفريقين بعد إصابة عمرو جمال.