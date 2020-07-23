رياضة | بالتفاصيل... الأهلى يرسم خطة خطف باهر المحمدي من الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل... الأهلى يرسم خطة خطف باهر المحمدي من الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

الأهلي يخطط لضم باهر المحمدي

تحدثت مصادر صحفية عن ضغط مسؤولو النادي الأهلي على المدافع الدولي باهر المحمدى، قائد فريق الإسماعيلى، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي.

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وأوضحت المصادر أن هناك تواصل بين جهاز الكرة بالأهلى وتامر النحاس، وكيل أعمال اللاعب، للبحث عن سيناريو لضم اللاعب بطريقة الترانزيت.

وأضافت المصادر أن باهر المحمدى لا يمانع الذهاب إلى النادي الأهلي، ولكن هناك ضغوط كبيرة من جانب إدارة الإسماعيلى لمنع انتقال المدافع الدولي داخل مصر والموافقة فقط على رحيله خارجياً لتجنب غضب الجماهير.

وأتمت المصادر أن باهر المحمدى يبحث عن عرض خارجى للعب خليجيا أو أوروبيا، خلال الفترة المقبلة فى ظل ضعف قيمة عقده مع الإسماعيلى.