رياضة | لامبارد يكشف سبب مشادته مع كلوب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يكشف سبب مشادته مع كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن سبب مشادته مع يورجن كلوب مدرب ليفربول خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "بالنسبة لي لم يكن هناك خطأ على كوفاسيتش، ولكن ليس لدي مشكلة مع كلوب فطريقته بتدريب فريقه رائعة، ونبارك لهم تحقيقهم اللقب، ولكن عليهم ألا يتصرفوا بغرور زائد".

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وأضاف: "كان هذا ما أريد قوله له ولكن انتهى الأمر، ةربما أثناء المباراة تغلبك العاطفة قليلًا وهذا ما حدث".

وأشار: "ولا أريد أن أتطرق إلى عدد الأهداف التي استقبلناها حتى الآن، ونريد أن نفوز في المباراة القادمة لننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى ثم علينا أن نتحسن".

وأوضح عن كيبا: "لن أتحدث عن الأفراء لأننا استقبلنا أهدافًا بسبب جودة لاعبي ليفربول، وخاصة الركلة الحرة كانت هناك بعض الأخطاء الفردية، وقدمنا مباراة جيدة جدًا، ونحن نعرف وضعنا جيدًا".