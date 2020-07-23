رياضة | تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلى لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي. وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رمضان صبحي يرفض العروض التركية التى يتلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي من فريقه الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي ولكن الطلبات المادية الكبري تقف عائق . ويذكر ان الأهلي رفع العرض إلي 2.5 مليون دولار لضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الانجليزي.

Advertisements