رياضة | أتالانتا يرفض بيع نجمه لأتليتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أتالانتا يرفض بيع نجمه لأتليتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي أتالانتا الإيطالي، التخلي عن خدمات نجم الفريق لنادي أتليتيكو مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" التركية، فإن نادي أتليتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا، نجم نادي أتالانتا الإيطالي.

وأكدت الصحيفة، أن النادي الأزرق والأسود رفض عرضاً قيمته 50 مليون يورو، للتخلي عن خدمات الدولي الكولومبي.

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كما أشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي أتليتيكو مدريد ربما يجددون رغبتهم في ضم اللاعب صاحب الـ29 عاماً، بالتقدم بعرض آخر.

وتألق زاباتا خلال مشوار أتالانتا هذا الموسم في بطولتي الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وانضم زاباتا لصفوف أتالانتا في صيف عام 2018 قادماً من سامبدوريا على سبيل الأعارة لمدة موسمين، قبل أن يقرر النادي تفعيل بند خيار الشراء في شهر يناير الماضي، مقابل 12 مليون يورو.