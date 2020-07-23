رياضة | رابح ماجر يوجه رسالة هامة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رابح ماجر يوجه رسالة هامة لمحمد صلاح بعد الفوز بالبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الجزائري رابح ماجر، لاعب بورتو البرتغالي الأسبق، نصيحة للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وقال ماجر في تصريحات تليفزيونية: " أنصح محمد صلاح بالبقاء مع ليفربول الإنجليزي، ولا يرحل عن الفريق إلا في حالة تلقي عرضًا مميزًا يناسب قدراته التهديفية والمهارية".

وأكد أنه ليس حزينًا على الإطلاق بشأن تحطيم محمد صلاح أرقامه الشخصية، مشيرًا إلي أن نجم منتخب مصر أصبح سفيرًا للكرة العربية.

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كما أشاد نجم منتخب الجزائر، بالدولي المصري محمود تريزيجيه بعد تألقه مع أستون فيلا، مؤكدًا انه يستحق التواجد في فريق أكبر خلال المرحلة القادمة.

من ناحية أخري أكد "ماجر" على صعوبة توقع بطل دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، موضحًا أن الكرة المصرية والمغربية بهما خبرات كبيرة والفرق الأربعة المشاركة في نصف النهائي حظوظهما متساوية بالتتويج باللقب.

وأشار على صعوبة مهمة الرجاء والوداد في نصف النهائي حال إقامة المواجهات بنظام الذهاب والإياب، خاصة وأن المباراة الأولي ستقام في المغرب، وعليهم الحسم قبل الذهاب لمصر.

وأكد أن الأهلي الأجدر بالتتويج بلقب دوري الأبطال وفقًا للمعطيات النظرية والأرقام ولكن يبقي كل شيئ وارد.