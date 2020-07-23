شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحدد برنامج تأهيلي خاص لـ«بيكلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي مصر المقاصة، برنامج تدريبي خاص للإثيوبي شميس بيكلي، لاعب الفريق.
وتحفظ جلال، على اللياقة البدنية ووزن اللاعب، بسبب عدم انتظامه في التدريبات حيث تخلف عن الحضور إلى القاهرة طوال الفترة الماضية، بسب تعليق رحلات الطيران.
ووصل بيكلي، إلى القاهرة، خلال الساعات المنقضية، بعد حل أزمة وصوله من بلاده.
وبدأ اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، والمران في الجيم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بداية من الأحد المقبل.
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