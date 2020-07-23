شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. إلغاء ودية المصري أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الخميس، بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ونظيره فريق طنطا والتي كان من المقرر إقامتها على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي المصري، جاء هذا القرار بالتنسيق بين الجهاز الفني للمصري بقيادة طارق العشري، وأيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، في إطار الحرص على سلامة لاعبي الفريقين وكذا أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكلا الفريقين بعد إصابة أحد مسئولي المهمات بفريق المصري بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».