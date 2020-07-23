شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكلي» ينتظم بمعسكر المقاصة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن اللاعب الإثيوبي شميلس بيكلي، انتظم في معسكر الفريق المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية، والذي يأتي في إطار الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز.

وأشار هويدي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن بيكلي تمكن من العودة مؤخرًا من بلاده عقب استئناف رحلات الطيران الدولية، بعد تعليقها لعدة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكان فريق المقاصة قد تعادل سلبيا بدون أهداف مع فريق إف سي مصر، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس، على هامش معسكر المقاصة بالإسماعيلية.