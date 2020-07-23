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الأهلي أقوي هجوم وصراع ثلاثي على أضعف دفاع فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل اقتربت مسابقة الدورى المصري الممتاز من العودة بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة والتى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لإيقاف المسابقات والأنشطة لحصر الوباء بشكل كامل وهو ما أدى لإيقاف فى مصر خوفا من الإختلاط بعدما فرضت الحكومة المصرية بعض الإجراءات الإحترازية والوقائية لتفادى نقل العدوى .

 

 

الأهلى الأقوى هجوما بـ 46 هدف

 

يتربع النادى الأهلى على عرش أكثر الفرق تسجيلا للأهداف حيث أحرز لاعبوه 46 هدفا، كما يعد الدفاع الأحمر هو الأقوي حيث لم يستقبل سوى 4 أهداف فقط فى ظل الطريقة الهجومية التى يتبعها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عند مواجهة المنافسين مما أدى لتحقيق 16 فوز متتالى واعتلاء صدارة ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة.

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فيما يعد نادى مصر أضعف فرق الدوري المصري من الناحية الهجومية حيث لم يسجل لاعبوه سوى 11 هدفا فقط خلال 17 مباراة خاضها الفريق بالبطولة.

 

صراع ثلاثى على لقب الأضعف دفاعا

 

فيما شهد لقب أضعف دفاع فى الدوري المصري صراع ثلاثى حيث تتساوى فرق نادى مصر ووادى دجلة وأسوان فى عدد الأهداف التى سكنت مرماهم برصيد 27 هدفا، وهو ما أدى لتراجع ترتيبهم بالدورى حيث يحتل نادى مصر مؤخرة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يحتل دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يأتى أسوان فى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

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