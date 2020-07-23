شكرا لقرائتكم أزارو بعد مغادرة السعودية: أنا الآن لاعب بالأهلى وعلاقتي انتهت مع الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية سعودية أن المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي والمعار إلى الاتفاق السعودي غادر السعودية متجها إلى بلاده بعد أن وصلت مفاوضات تمديد عقده مع الاتفاق إلى طريق مسدود، وقالت صحيفة "الرياضية" أن أزارو طلب إلغاء تخفيض 50 في المئة من رواتبه الشهرية خلال الفترة التي كانت فيها الأنشطة الرياضية متوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق تمامًا.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتفاق هددت اللاعب المغربي ووكيل أعماله برفع اسم اللاعب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك من أجل منع تعاقده مع أي نادٍ سعودي خلال الموسمين المقبلين.

وتواصلت "الرياضية" مع مهاجم الأهلي للتعليق على رحيله، فرد قائلا: "أنا لاعب للأهلي المصري وعلاقتي مع الاتفاق انتهت."

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وأوضح خالد الناصر المتحدث الإعلامي للاتفاق، أن إدارة النادي كانت حريصة على التمديد مع المغربي ولكن مطالباته كانت خرقًا لقوانين اتحاد الكرة، ورابطة دوري المحترفين.

في الوقت نفسه، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه لا يحق لوليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، والذى انتهت إعارته أمس للاتفاق السعودى، المشاركة مع القلعة الحمراء فى مباراة الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، وليد أزارو غير مقيد محلياً فى صفوف النادى الأهلى، وبالتالى لا يحق له المشاركة مع الأهلى، محليا أو أفريقيا، إلا بعد قيده فى سجلات اتحاد الكرة، رغم خروجه للإعارة.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى الاتفاق السعودى لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُتبقية للقلعة الحمراء لدى النادى السعودى، تتمثل فى الجزء الثانى والأخير من قيمة إعارة المغربى وليد آزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضي، حيث رحل اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار، وتم تسديد مائة ألف فقط ولم يحصل الأهلى على المائة ألف دولار أخرى حتى الأن لذا كثّف مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم مع إدارة الاتفاق لتسديد هذا المبلغ لاسيما بعد فسخ عقد أزارو وعودته للأهلى من جديد.