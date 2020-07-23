شكرا لقرائتكم المقاصة يعلن التعاقد مع 4 لاعبين من الدرجة الثانية وترشيد النفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادي مصر المقاصة مع 4 لاعبين جدد من دوري القسم الثاني لتدعيم صفوف الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد، حيث كشف وليد هويدي المشرف علي الكرة بالمقاصة ان النادي انهي الاتفاق مع اللاعبين الأربعة خلال الأيام الماضية بعد متابعة جيدة من إيهاب جلال المدير الفني، وسيتم الإعلان عن الصفقات الأربعة خلال الفترة المقبلة عقب انهاء الاتفاق رسميا مع الأندية التي يلعبون فيها.

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في نفس السياق كشف مصدر داخل إدارة مصر المقاصة أن سياسة النادي في الفترة المقبلة هي ترشيد النفقات في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الفريق بخلاف عدم انتهاء بيع حصة شركة المقاصة سبورت الراعية للفريق وهو الملف الذي سينعش خزينة الفريق ويمكن النادي من الالتزام بمستحقات اللاعبين المتأخرة والاستعداد للموسم الجديد.

فيما وجه إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة تحذيرا للاعبيه أن عليهم اعتبار المباريات الودية مثل الرسمية لتحقيق اكبر استفادة فنية من فترة الاعداد القصيرة قبل خوض مباريات الدوري، في ظل حاجة الفريق للفوز في اكبر عدد من المباريات للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول الدوري قبل فترة التوقف الحالية بسبب ازمة كورونا.