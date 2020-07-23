شطة يكشف استراتيجية الأهلي لتطوير الأكاديميات فى المحافظات

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جدة - عمرو شويل يحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، خطة تطوير أكاديمات النادي خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع طموحات ورؤية المجلس بشأن النهوض بالأكاديميات والإستفادة منها بأفضل طريقة مُمكنة، وفي هذا الشأن كشف عبد المنعم شطة، مدير أكاديمية النادي لكرة القدم، عن إستراتيجية مجلس الأهلي بشأن الأكاديمية، والتي تتمثل في إمداد قطاع الناشئين بالنادي بأبرز العناصر، بالإضافة إلى انتشار الأكاديميات داخل مصر وخارجها، خصوصا في دول الخليج العربي وقارة إفريقيا.
وأضاف أنه جارٍ وضع آلية جديدة لأكاديميات النادي الأهلي، تتمثل في القيام بعملية معايشة وتدوير بين اللاعبين بين مختلف الفروع، لزيادة الاحتكاك وتدشين «أبلكيشن» يقوم بربط كل أفرع الأكاديمية، لتسهيل عملية التواصل مع مديري الأفرع لمتابعة آخر التطورات أولًا بأول.
ورحّب شطة بقرار عودة النشاط بعد فترة التوقف، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الأكاديمية جاهزة لاستقبال اللاعبين ، موضحاً أن الأكاديمية ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفق بروتوكول وزارة الصحة.
وشدد على قيام الأكاديمية بتعقيم أدوات التدريب ودورات المياه، وإضافة بوابات تعقيم في كل الفروع، بالإضافة إلى جهاز قياس درجة الحرارة والالتزام التام بالتباعد الاجتماعي بين اللاعبين.
واختتم شطة حديثه بالإشادة بالطفرة الإنشائية والبنية التحتية المتميزة، التي تحظى بها أكاديميات النادي الأهلي في مختلف المحافظات، والتي تساعد المدربين واللاعبين على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم وإبراز مواهبهم على الوجه الأمثل.
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