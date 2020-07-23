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شطة يكشف استراتيجية الأهلي لتطوير الأكاديميات فى المحافظات

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جدة - عمرو شويل يحرص مجلس إدارة النادي الأهلي، خطة تطوير أكاديمات النادي خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع طموحات ورؤية المجلس بشأن النهوض بالأكاديميات والإستفادة منها بأفضل طريقة مُمكنة، وفي هذا الشأن كشف عبد المنعم شطة، مدير أكاديمية النادي لكرة القدم، عن إستراتيجية مجلس الأهلي بشأن الأكاديمية، والتي تتمثل في إمداد قطاع الناشئين بالنادي بأبرز العناصر، بالإضافة إلى انتشار الأكاديميات داخل مصر وخارجها، خصوصا في دول الخليج العربي وقارة إفريقيا.

 

وأضاف أنه جارٍ وضع آلية جديدة لأكاديميات النادي الأهلي، تتمثل في القيام بعملية معايشة وتدوير بين اللاعبين بين مختلف الفروع، لزيادة الاحتكاك وتدشين «أبلكيشن» يقوم بربط كل أفرع الأكاديمية، لتسهيل عملية التواصل مع مديري الأفرع لمتابعة آخر التطورات أولًا بأول.

 

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ورحّب شطة بقرار عودة النشاط بعد فترة التوقف، في ظل انتشار وباء المستجد، مشيرًا إلى أن الأكاديمية جاهزة لاستقبال اللاعبين ، موضحاً أن الأكاديمية ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفق بروتوكول وزارة الصحة.

 

وشدد على قيام الأكاديمية بتعقيم أدوات التدريب ودورات المياه، وإضافة بوابات تعقيم في كل الفروع، بالإضافة إلى جهاز قياس درجة الحرارة والالتزام التام بالتباعد الاجتماعي بين اللاعبين.

 

واختتم شطة حديثه بالإشادة بالطفرة الإنشائية والبنية التحتية المتميزة، التي تحظى بها أكاديميات النادي الأهلي في مختلف المحافظات، والتي تساعد المدربين واللاعبين على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم وإبراز مواهبهم على الوجه الأمثل.

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