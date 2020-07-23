شكرا لقرائتكم بعد سلبية مسحة كورونا .. الزمالك يواجه الطلائع وديا 29 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو نادي طلائع الجيش لاتفاق مع نظرائهم فى الزمالك على إعادة المباراة الودية التى تم إلغاؤها فى الفترة الأخيرة لاسيما بعدما أثبتت مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الطلائع سلبية كافة عناصر الفريق عقب مخالطتهم لعمرو جمال مهاجم الطلائع الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا، وأتفق مسئولو الناديين على إقامة المباراة ودية 29 يوليو الجارى فى تمام السادسة مساءاً على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وأعلن يسرى عرفان المدير الإدارى لطلائع الجيش ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق سلبية مسحة كورونا الأخيرة التى خضع لها فريق الطلائع بالكامل أمس الاربعاء، للاطمئنان على صحة اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى فى معسكر برج العرب بعد ثبوت إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بفيروس كورونا ووجود حالات مخالطة له، وأخطر مسئولو طلائع الجيش نظراءهم فى الزمالك بإلغاء المباراة الودية التى كان مقررًا لها الخامسة عصر الأربعاء الماضى حفاظًا على سلامة الفريقين بعد إصابة عمرو جمال.

Advertisements

كما انضم عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لمعسكر فريقه بعدما تلقى العزاء فى شقيقه الأكبر الذى وافته المنية صباح الثلاثاء الماضى، وخضع بسيونى لمسحة كورونا مع فريقه وجاءت سلبية أيضاً.

وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الإثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، وخضع الغزال للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

فيما تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فى المباراة الودية التى جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريقين لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد تجميد دام أربعة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم الطلائع بهدف مبكر عن طريق ناصر منسى فى الدقيقة الثالثة وتعادل للمصرى الناشئ محمد الجمل فى الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يضيف الطلائع الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة والأربعين عن طريق ناصر منسى أيضًا، وفى الدقيقة 90 سجل بهاء مجدى هدف التعادل للمصرى البورسعيدى من ركلة حرة فى الوقت الضائع.