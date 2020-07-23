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الأهلي يستعيد أجايي ورامي ربيعة قبل ودية سموحة

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جدة - عمرو شويل عاد لصفوف فريق الاهلي الثنائي المصاب النيجيري جونيور أجايي ورامي ربيعة قبل خوض الأحمر أول مباراة خلال فترة التوقف الحالية، حيث تواجد اللاعبان فى التدريبات الجماعية أمس عقب غيابهم عن التدريبات طوال الفترة الماضية فقد عاني ربيعة من كدمة قوية في الكاحل تسببت في تجمع دموي وتورم في القدم حصل بسببها على أجازة 4 أيام فيما إكتفي أجايي بالدريب في "الجيم" لمدة يومين بسبب آلام في القدم قبل أن يُعلن الجهاز الطبي للفريق تماثل الثنائي للشفاء وشاركا في مران الأمس ليُعلنا جاهزيتهما لمباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد، الجمعة، بإستاد التتش، فيما سيخوض الفريق ودية أخرى أمام الجونة يوم الثلاثاء المقبل بالتتش أيضاً.

 

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة ، جاء ذلك في أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات ، وبالنسبة لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. وقال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أنه سينظر في الطلبين في وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددًا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات ، وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية

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