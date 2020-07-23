شكرا لقرائتكم وصلة غزل فرنسية من كارتيرون لحراس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالمستوي الفني والبدني الذي ظهر عليه حراس مرمي الزمالك الأربعة في معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لمواجهة المصري يوم 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 14 للدوري، حيث ابدي كارتيرون اعجابه الشديد بالمجهود وطرق التدريب التي يتبعها عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي بالفريق.

وكشف كارتيرون لجهازه المعاون ان مستوي محمد أبو جبل وجنش وعواد وصبحي في معسكر برج العرب منحه ثقة وطمأنينة عقب العودة من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

من ناحية اخري تحدث امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك عن المغربي حمدي احداد لاعب الزمالك المعار الي الرجاء المغربي، وموقفه من استمراره مع فريقه حتي نهاية الموسم في ظل الاضطراب الذي سيطر علي معظم دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتيب عليه من توقف النشاط الكروي، وقال المشرف علي الكرة في الزمالك لجريدة البطولة المغربية: "عقد الإعارة الذي أبرمناه الصيف الماضي مع نادي الرجاء بشأن حميد أحداد، كان يتضمن بندا يسمح للنادي المغربي بتفعيل خيار الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة في تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم في تفعيل بند شراء عقد أحداد".

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وأضاف امير مرتضي للجريدة المغربية : "النادي المغربي أخبرنا بصعوبة إتمام الصفقة. لذلك ننتظر عودة أحداد لأننا في حاجة إلى خدماته، والفصل المضمن في العقد لا يقبل أي تأويل، إذ يقضي بعودة لاعبنا بعد 30 يونيو"، يضيف المسؤول الزملكاوي.

فيمات أشار التقرير الي وصول خطاب لنادي الرجاء الرياضي من الزمالك ، يطالب من خلاله بعودة لاعبه المغربي بعد انتهاء فترة إعارته لموسم واحد بتاريخ 30 يونيو الماضي، فيما يود النادي الأخضر استمرار جناحه صاحب 25 سنة إلى نهاية الموسم الكروي بسبب التوقف الاضطراري جراء فيروس كورونا المستجد.

ويعول نادي الزمالك على عودة أحداد، بعد تأكيد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون اقتناعه بمؤهلاته، قبل المواجهة "المرتقبة" أمام نادي الرجاء الرياضي، برسم الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.