شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد مع 4 لاعبين من القسم الثانى بسبب الأزمة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو نادى مصر المقاصة التعاقد مع 4 لاعبين من دورى القسم الثانى لتدعيم صفوف الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للموسم الجديد، وكشف وليد هويدى المشرف على الكرة فى فريق مصر المقاصة أن النادى أنهى الاتفاق مع اللاعبين الأربعة خلال الأيام الماضية بعد متابعة جيدة من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وسيتم الإعلان عن الصفقات الأربعة خلال الفترة المقبلة عقب إنهاء الاتفاق رسمياً مع الأندية التى يلعبون فيها.

فى نفس السياق، كشف مصدر داخل إدارة مصر المقاصة أن سياسة النادى الفترة المقبلة هى ترشيد النفقات فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها الفريق بخلاف عدم انتهاء بيع حصة الشركة الراعية للفريق، وهو الملف الذى سينعش خزينة الفريق، ويمكن النادى من الالتزام بمستحقات اللاعبين المتأخرة والاستعداد للموسم الجديد.

فيما وجه إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة تحذيرا للاعبيه بأن عليهم اعتبار المباريات الودية مثل الرسمية لتحقيق أكبر استفادة فنية من فترة الإعداد القصيرة قبل خوض مباريات الدوري، فى ظل حاجة الفريق للفوز فى اكبر عدد من المباريات للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير فى جدول الدورى قبل فترة التوقف الحالية بسبب أزمة كورونا.