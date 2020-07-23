مجلس الأهلي يتابع خطة ربط الأكاديميات فى المحافظات بـ"أبلكيشن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع مجلس إدارة النادى الأهلى خطة تطوير أكاديمات النادى خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع طموحات ورؤية المجلس بشأن النهوض بالأكاديميات والاستفادة منها بأفضل طريقة مُمكنة، وفى هذا الشأن كشف عبد المنعم شطة، مدير أكاديمية النادى لكرة القدم، عن استراتيجية مجلس الأهلى بشأن الأكاديمية، والتى تتمثل فى إمداد قطاع الناشئين بالنادى بأبرز العناصر، بالإضافة إلى انتشار الأكاديميات داخل مصر وخارجها، خصوصا فى دول الخليج العربى وقارة أفريقيا.
وأضاف شطة، أنه جارى وضع آلية جديدة لأكاديميات النادى الأهلي، تتمثل فى القيام بعملية معايشة وتدوير بين اللاعبين بين مختلف الفروع، لزيادة الاحتكاك وتدشين «أبلكيشن» يقوم بربط كل أفرع الأكاديمية، لتسهيل عملية التواصل مع مديرى الأفرع لمتابعة آخر التطورات أولًا بأول.
ورحّب شطة بقرار عودة النشاط بعد فترة التوقف، فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الأكاديمية جاهزة لاستقبال اللاعبين، موضحاً أن الأكاديمية ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفق بروتوكول وزارة الصحة.
وشدد على قيام الأكاديمية بتعقيم أدوات التدريب ودورات المياه، وإضافة بوابات تعقيم فى كل الفروع، بالإضافة إلى جهاز قياس درجة الحرارة والالتزام التام بالتباعد الاجتماعى بين اللاعبين.
واختتم شطة حديثه بالإشادة بالطفرة الإنشائية والبنية التحتية المتميزة، التى تحظى بها أكاديميات النادى الأهلى فى مختلف المحافظات، والتى تساعد المدربين واللاعبين على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم وإبراز مواهبهم على الوجه الأمثل.
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