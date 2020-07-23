شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يتابع خطة ربط الأكاديميات فى المحافظات بـ"أبلكيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع مجلس إدارة النادى الأهلى خطة تطوير أكاديمات النادى خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع طموحات ورؤية المجلس بشأن النهوض بالأكاديميات والاستفادة منها بأفضل طريقة مُمكنة، وفى هذا الشأن كشف عبد المنعم شطة، مدير أكاديمية النادى لكرة القدم، عن استراتيجية مجلس الأهلى بشأن الأكاديمية، والتى تتمثل فى إمداد قطاع الناشئين بالنادى بأبرز العناصر، بالإضافة إلى انتشار الأكاديميات داخل مصر وخارجها، خصوصا فى دول الخليج العربى وقارة أفريقيا.

وأضاف شطة، أنه جارى وضع آلية جديدة لأكاديميات النادى الأهلي، تتمثل فى القيام بعملية معايشة وتدوير بين اللاعبين بين مختلف الفروع، لزيادة الاحتكاك وتدشين «أبلكيشن» يقوم بربط كل أفرع الأكاديمية، لتسهيل عملية التواصل مع مديرى الأفرع لمتابعة آخر التطورات أولًا بأول.

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ورحّب شطة بقرار عودة النشاط بعد فترة التوقف، فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الأكاديمية جاهزة لاستقبال اللاعبين، موضحاً أن الأكاديمية ملتزمة بكل الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية، وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وشدد على قيام الأكاديمية بتعقيم أدوات التدريب ودورات المياه، وإضافة بوابات تعقيم فى كل الفروع، بالإضافة إلى جهاز قياس درجة الحرارة والالتزام التام بالتباعد الاجتماعى بين اللاعبين.

واختتم شطة حديثه بالإشادة بالطفرة الإنشائية والبنية التحتية المتميزة، التى تحظى بها أكاديميات النادى الأهلى فى مختلف المحافظات، والتى تساعد المدربين واللاعبين على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم وإبراز مواهبهم على الوجه الأمثل.