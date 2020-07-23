شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: الأهلى أغرانى بـ500 ألف جنيه وفضلت 35 ألفا بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرفض الجدل الذى أثير بشأن نادى القرن ومن له حق يحصل عليه بالقانون واللوائح

الأهلي فاوضنى عن طريق صلاح حسني وأغرانى بنصف مليون جنيه

عقدى فى الزمالك كان بـ35 ألفا فى 3 سنوات

فاروق جعفر شطب اسمى من الزمالك ولكنهم أعادونى خوفا من اللعب للأحمر

تصريح كارتيرون عن المركز الثانى غير موفق ويوحى بعدم ثقته فى لاعبيه

الزمالك الأجدر بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا

تمنيت انضمام طاهر محمد طاهر للزمالك لأنه إضافة قوية

اختيار نادى القرن غير مفسر وطريقة النقاط غير خاطئة

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هناك شخص ما يتسبب فى احتقان الكرة المصرية

الجوهرى وأبو رجيلة أفضل من تدربت معهم في مسيرتي

محمود شحاتة الأفضل فى ثنائية بيبو والمعلم

هشام يكن أحد نجوم الدفاع الذين تعاقبوا على ارتداء قميص الزمالك ومنتخب مصر، وأحد نجوم الجيل الذهبي الذي شرف مصر خلال المشاركة في كأس العالم 1990 بعد غياب طويل، ومساهم في تحقيق بطولات كثيرة مع الزمالك، ومن اللاعبين الذين صنعوا اسما من خلال تألقهم في الخط الخلفي لفريقه ومنتخب مصر.

"سوبر كورة" حاول استطلاع رأي هشام يكن في العديد من الأمور والقاضايا التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي وكان معه هذا الحوار:

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