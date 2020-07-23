شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد الثنائى المصاب ربيعة وأجاى قبل ودية سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق الأهلى الثنائى المصاب جونيور أجاى ورامى ربيعة قبل أول مباراة ودية سيخوضها الأهلى خلال فترة التوقف الحالية، بعدما عاد اللاعبان للتدريبات الجماعية أمس عقب غيابهما عن التدريبات الماضية، فقد عانى ربيعة من كدمة قوية فى الكاحل تسببت فى تجمع دموى وتورم فى القدم حصل بسببها على إجازة لأربعة أيام فيما اكتفى أجاى بالدريب فى "الجيم" لمدة يومين بسبب آلام فى القدم قبل أن يُعلن الجهاز الطبى للفريق تماثل الثنائى للشفاء وشاركا فى مران الأمس ليُعلنا جاهزيتهما لمباراة سموحة الودية المقرر لها بعد غد، الجمعة، باستاد التتش، فيما سيخوض الفريق ودية أخرى أمام الجونة الثلاثاء المقبل بالتتش أيضاً.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات، وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلن عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. من جهته قال المهندس حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددًا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات، وأضاف حسام الزناتى أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التى ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقى من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية.