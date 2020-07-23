شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لو فاز الأهلى بـ5 مباريات يتوج بالدورى.. والشناوى لم يوقع للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن المارد الأحمر لو تمكن من الفوز بمبارياته الخمس المقبلة سيتوج بطلا للدورى هذا الموسم، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "مباريات الأهلى التى أعلنها اتحاد الكرة أربعة منها باستاد القاهرة والمباراة الخامسة مع الإنتاج الحربى فى استاد السلام، ولو نجحت كتيبة فايلر فى الفوز بها جميعاً سيتوج المارد الأحمر بطلا لدورى هذا الموسم، بينما لو استطاع الزمالك الفوز فى مبارياته الخمس المقبلة وتعثر الأهلى ستعود المنافسة بين القطبين على لقب الدورى".

وأضاف شوبير، "حالات كورونا بالأندية تراجعت للغاية باستثناء واقعة الإنتاج الحربى، الذى كان نتاج حالة إهمال شديدة من اللاعبين فى معسكر شرم الشيخ، حيث ظهرت أعراض الوباء على لاعب فى المعسكر وكان مخالطا لعدد كبير من اللاعبين، وبالتالى حدثت الأزمة، ولكن بخلاف ذلك الأعداد قليلة فى كل الأندية لاعب فى الطلائع، وهو عمرو جمال ولاعب فى الإسماعيلى وهو حمدى زكى والزمالك كل مسحاته سلبية، فأنا لا أعترف بإصابة محمد عواد أو كريم بامبو تمنيت لهما الشفاء ولكن لا أعترف بإصابتهما لكونها لم تكن بمعرفة اتحاد الكرة".

وعن تألق المحترفين قال شوبير، "نعيش أسبوع الإنجازات المصرية الخالصة، صلاح يصعد لمنصة التتويج، وتريزيجيه يصعد لمصاف النجوم الكبار فى الدورى الإنجليزى بتألقه مع استون فيلا والمحمدى يساعد فريقه وأحمد حجازى يصعد بفريقه للدورى الإنجليزى مجدداً ليس هناك أروع من ذلك".

وعن موقف أحمد الشناوى حارس بيراميدز علق شوبير،"اتحاد الكرة قرر تغريم الشناوى لصالح الزمالك، ولكن ليس هناك إيقاف للحارس، كما أن الأهلى لم يدخل فى مفاوضات معه، لأن المارد الاحمر لن يتعاقد مع أى حراس مرمى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، كما أعلنت موعد المباريات المؤجلة من الدور الأول، وجاءت مواجهات الأهلى فى الأسابيع الخمسة التى تم الإعلان عنها كالتالى..

الأهلى × إنبى .. 9 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الإنتاج .. 14 أغسطس .. استاد السلام .. 9 مساءً

الأهلى × أسوان .. 17 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

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الأهلى × الزمالك .. 22 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الجونة .. 26 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى فى "استاد برج العرب" فى تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى فى "استاد برج العرب" فى تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل فى الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة فى "استاد القاهرة الدولى" فى تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل فى الجولة الـ19.

الزمالك × نادى مصر فى استاد الكلية الحربية فى تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل فى الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى فى استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل فى الجولة الـ21.