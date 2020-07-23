شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى الأقوى هجوما بالدورى برصيد 46 هدفا.. ودجلة ومصر وأسوان أضعف دفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول استكمال مسابقة الدورى بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، والتى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى وأدت لإيقاف المسابقات والأنشطة لحصر الوباء بشكل كامل، وهو ما أدى لإيقاف الرياضة فى مصر خوفا من الاختلاط بعدما فرضت الحكومة المصرية بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادى نقل العدوى.

ومن المقرر أن يعود الدورى بلقاء الزمالك والمصرى المؤجل من الجولة الرابعة عشرة بسبب مشاركة الفريقين فى البطولات الأفريقية، على أن يتم استكمال المسابقة بعدها بشكل منتظم بجدول مضغوط، ويخوض كل فريق مباراة كل أربعة أيام فى البداية.

نرصد فى التقرير التالى أكثر الفرق إحرازا للأهداف، واكثر الفرق استقبالا للأهداف :

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الأهلى الأقوى هجوما

يعد النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة أ،كثر الفرق إحرازا للأهداف حيث أحرز لاعبوه 46 هدفا، كما يعد أقوى دفاع حيث لم يدخل مرماه سوى 4 أهداف بسبب الشراسة الهجومية التى فرضها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على المنافسين وأدى لتحقيق 16 فوزا متتاليا.

فى الوقت نفسه يعد نادى مصر أضعف هجوم فى الدورى حيث لم يحرز لاعبوه سوى 11 هدفا فى 17 مباراة خاضها الفريق

الأضعف دفاعا

يتساوى ثلاثة فرق فى أضعف خطوط الدفاع بالدورى وهم نادى مصر ووادى دجلة واسوان، حيث منى مرماهم بـ27 هدفا، وهو ما أدى لتراجع ترتيبهم بالدورى حيث يحتل نادى مصر مؤخرة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يحتل دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة ويعد الأفضل حالا من الناديين السابقين .