شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: الدورى ينتهى فى الأسبوع الأول من نوفمبر بحد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن بطولة الدورى هذا الموسم من المتوقع أن تنتهى فى الأسبوع الأول من نوفمبر بحد أقصى، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة، "فضلنا إعلان 5 أسابيع فقط من بطولة الدورى انتظاراً لتحديد الاتحاد الأفريقى "كاف" مواعيد مباريات الأندية المصرية فى دورى الأبطال أو الكونفدرالية وبعدها سيتم إعلان الجدول كاملا".

وأضاف العطار، "سيتم تطبيق تقنية الفار مع عودة بطولة الدورى دون تغيير، وسيتم استخدام الكرة الموحدة، وسيكون الأسبوع الأول من نوفمبر هو الحد الأقصى لنهاية بطولة الدورى هذا الموسم".

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وفى وقت سابق، كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أنه لا يحق لوليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، والذى انتهت إعارته أمس للاتفاق السعودى، المشاركة مع القلعة الحمراء فى مباراة الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى.

وقال العطار لـ"الخليج 365"، وليد أزارو غير مقيد محلياً فى صفوف النادى الأهلى، وبالتالى لا يحق له المشاركة مع الأهلى، محليا أو أفريقيا، إلا بعد قيده فى سجلات اتحاد الكرة، رغم خروجه للإعارة.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى الاتفاق السعودى لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُتبقية للقلعة الحمراء لدى النادى السعودى، تتمثل فى الجزء الثانى والأخير من قيمة إعارة المغربى وليد آزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضي، حيث رحل اللاعب لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار، وتم تسديد مائة ألف فقط ولم يحصل الأهلى على المائة ألف دولار أخرى حتى الأن لذا كثّف مسئولو القلعة الحمراء اتصالاتهم مع إدارة الاتفاق لتسديد هذا المبلغ لاسيما بعد فسخ عقد أزارو وعودته للأهلى من جديد.