شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 15 فردا لحضور مباريات الدورى.. وتقليل أعداد الأجهزة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة السماح لـ15 فردا فقط بحضور مباريات الدورى العام التى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، هم أعضاء مجالس إدارة الأندية، كما سيتم تقليص أعداد الحاضرين من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية مع تطبيق التباعد على مقاعد البدلاء، فى ظل الإجراءات الطبية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأخطرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدورى فى أغسطس المقبل، خاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا، كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 أشهر وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى.

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين. قال المهندس حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادى طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.

وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.