شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى للإعلام المغربى: الزمالك يطلب عودة أحداد فوراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة فى الزمالك، عن المغربى حمدى أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء المغربى، وموقفه من استمراره مع فريقه حتى نهاية الموسم، فى ظل الاضطراب الذى سيطر على معظم دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتيب عليه من توقف النشاط الكروى.

وقال المشرف على الكرة فى الزمالك لجريدة البطولة المغربية، "عقد الإعارة الذى أبرمناه الصيف الماضى مع نادى الرجاء بشأن حميد أحداد كان يتضمن بنداً يسمح للنادى المغربى بتفعيل خيار الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة فى تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم فى تفعيل بند شراء عقد أحداد".

وأضاف أمير مرتضى للجريدة المغربية، "النادى المغربى أخبرنا بصعوبة إتمام الصفقة، لذلك ننتظر عودة أحداد لأننا فى حاجة إلى خدماته، والفصل المتضمن فى العقد لا يقبل أى تأويل، إذ يقضى بعودة لاعبنا بعد 30 يونيو"

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فيما أشار تقرير إلى وصول خطاب لنادى الرجاء الرياضى من الزمالك يطالب من خلاله بعودة لاعبه المغربى بعد انتهاء فترة إعارته لموسم واحد بتاريخ 30 يونيو الماضي، فيما يود النادى الأخضر استمرار جناحه صاحب 25 سنة إلى نهاية الموسم الكروى بسبب التوقف الاضطرارى جراء فيروس كورونا المستجد.

ويعول نادى الزمالك على عودة أحداد، بعد تأكيد مدربه الفرنسى باتريس كارتيرون اقتناعه بمؤهلاته، قبل المواجهة "المرتقبة" أمام نادى الرجاء الرياضي، برسم الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على اختيار محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق لحماية عرين الزمالك أمام بيراميدز فى المباراة الودية المقرر لها اليوم ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف الدورى والمقرر له 6 أغسطس المقبل، حيث يواجه الزمالك نظير المصرى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 للدوري، فيما استقر كارتيرون على أن يكون جنش هو الحارس البديل فى مباراة اليوم فيما سيتم استبعاد محمد عواد ومحمد صبحى من المشاركة فى الوديات للمرة الثانية على التوالي.