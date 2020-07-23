شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أحمد الشناوى تلاحقه لعنة خلع القميص الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن 2020 تعد سنة الأزمات لحارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوى سواء على المستوى المادى أو الفنى بداية من وعد شريف إكرامى على وعد باللعب أساسيًا فى بيراميدز بعد إعلام رحيله من الأهلى مرورًا برغبة الفريق السماوى بتخفيض عقد الشناوى وأخيرًا صدور حكم من اتحاد الكرة ضده لرد مبلغ بقيمة 9 ملايين جنيه لنادى الزمالك.

ويسعى حارس بيراميدز إلى إنهاء هذه الأزمات قبل إنطلاق الموسم الجديد للتفرغ إلى الملعب والعودة إلى التألق وإثبات الذات مجددًا.

أصدر اتحاد الكرة حكمًا لصالح نادى الزمالك فى القضية المقدمة ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، حيث ألزمت لجنة شئون اللاعبين بالجبلاية الحارس برد مبلغ 8 ملايين جنيه إلى نادى الزمالك مع إيقافه لحين سداد تلك القيمة المالية، بعدما تقدم مسئولو الزمالك بشكوى ضد الشناوى، بسبب تلك الأموال التى حصل عليها قبل انتقاله إلى بيراميدز، حيث طالبت الإدارة البيضاء الحارس بردها لكونها مقدم تعاقده الجديد.

وشهدت مشاركة أحمد الشناوى هذا الموسم مع بيراميدز ضعف ملحوظ من حيث الأرقام ، حيث شارك فى 1260 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر حيث جاءت مشاركاته فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة. فى بطولة الدورى المصرى، شارك أحمد الشناوى فى 6 مباريات بواقع 540 دقيقة، واستقبلت شباكه فى المباريات الست 8 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى مواجهتين فقط، وحصل على بطاقة صفراء واحدة. وفى بطولة كأس مصر، شارك الشناوى مع بيراميدز فى مباراة واحدة بواقع 90 دقيقة، استقبلت شباكه هدف فى تلك المباراة، أمام نجوم إف سى، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 6/1. ويبحث بيراميدز تخفيض القيمة المالية لعقد الشناوى حيث فى حالة عدم النجاح فى تسويقه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن تم التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، ستلجئ إدارة الفريق السماوى لتمديد وتعديل تعاقد اللاعب على طريقة عمر جابر وعلى جبر لاعبى الفريق اللذين تم تجديد وتعديل عقودهما من الناحية المادية، نظرًا لكونهما من أصحاب العقود الضخمة من الناحية المادية، وأصبح كل منهما مرتبطًا ببيراميدز حتى 2024 بدلاً من 2022، Advertisements

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس أحمد الشناوى فى الصور التالية :