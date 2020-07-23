شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر فايلر فى رفع "لياقة" لاعبى الأهلي قبل عودة الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع مساعده توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، عدة أمور خلال الفترة المقبلة بشأن الحمل البدنى للاعبى الفريق، ويرغب المدرب السويسرى فى وضع خطة مُحددة بالتنسيق مع بينكيل من أجل زيادة لياقة اللاعبين ورفعها بالشكل الذى يساعد الفريق على تقديم مباريات قوية وتحقيق الانتصارات فى بطولة الدورى التى أوشكت على العودة بعد فترة طويلة من التجميد على خلفية "جائحة" كورونا.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع مُخطط الأحمال البدنية لبحث الرؤية البدنية للفريق، ووضع برنامج ثابت يُنفّذه اللاعبون خلال الفترة المقبلة التى سيخوض فيها الأهلى مباراتين وديتين أمام سموحة غداً، الجمعة، والجونة الثلاثاء المقبل باستاد التتش استعداداً لبطولة الدور يالتى سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل، فيما سيبدأ الأهلى منافساته فيها بمواجهة إنبى يوم 9 من الشهر المقبل.

ونفذ لاعبو الاهلى برنامجا بدنيًا شاقًا خلال الأيام الماضية منذ العودة إلى التدريبات ويخضعون لوحدات بدنية متدرجة المستوى فى الأيام المقبلة التى تسبق عودة منافسات المسابقة المحلية.

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ويتصدّر الأهلى يتصدر قمة الدورى برصيد 49 نقطة بعد الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.

فيما كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن بطولة الدورى هذا الموسم من المتوقع أن تنتهى فى الأسبوع الأول من نوفمبر بحد أقصى، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة، "فضلنا إعلان 5 أسابيع فقط من بطولة الدورى انتظاراً لتحديد الاتحاد الأفريقى الكاف مواعيد مباريات الاندية المصرية فى دورى الابطال أو الكونفدرالية وبعدها سيتم إعلان الجدول كاملا"، وأضاف العطار :" سيتم تطبيق تقنية الفار مع عودة بطولة الدورى دون تغيير وسيتم استخدام الكرة الموحدة، وسيكون الأسبوع الأول من نوفمبر هو الحد الاقصى لنهاية بطولة الدورى هذا الموسم".