شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتوج بطلا للسوبر على حساب إنبى بلدغة فى الوقت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 23 يوليو 2006 أقيمت النسخة السادسة لكأس السوبر المحلى على استاد القاهرة بين الأهلى حامل اللقب، وبطل الدورى، وإنبى وصيف النسخة السابقة، وثالث مسابقة الدورى بعد اعتذار الزمالك ثانى الدورى، نجح الأهلى فى الحفاظ على لقبه للعام الثانى على التوالى، بهدف قاتل سجله محمد أبو تريكة قبل نهاية المباراة بقليل وبالتحديد فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح الأهلى لقب السوبر للمرة الثالثة فى تاريخه.

تشكيل الأهلى: عصام الحضرى لحراسة المرمى، شادى محمد، وائل جمعة، أحمد السيد (محمد صديق) لخط الدفاع، إسلام الشاطر، محمد شوقى، حسام عاشور (حسن مصطفى)، طارق السعيد (أحمد شديد قناوى) لخط الوسط، محمد أبو تريكة، وأمامه أسامة حسنى، وعماد متعب لخط الهجوم.

تشكيل إنبى: مصطفى كمال لحراسة المرمى، عمروفهيم، مانو ، رضا جمعة ،عبدالله رجب "فؤاد سلامة " لخط الدفاع، رضا شحاتة، إبراهيم الشايب، سمير صبرى، محمد ثابت صاروخ لخط الوسط، مجدى عبدالعاطى، أحمد عبدالظاهر (رضا متولى) لخط الهجوم.

أدار المباراة الحكم الدولى عصام عبد الفتاح.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.