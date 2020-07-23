شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يدعم مختار مختار بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر تويتر خالص أمنياتها بالشفاء العاجل لمختار مختار، مدرب الإنتاج الحربى ومدرب المصرى السابق، وكتبت الصفحة :"خالص أمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للقدير الكابتن مختار مختار المدير الفنى الأسبق للنادى المصرى والمدير الفنى الحالى لفريق الإنتاج الحربي، داعين المولى عز وچل أن يمن عليه بنعمة الشفاء العاجل".

من جهته، كشف أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، آخر مستجدات الحالة الصحية لمختار مختار المدير الفنى لفريقه بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال أشرف عامر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "حالة مختار مختار مستقرة ولا يعانى من أى أعراض وكذلك باقى اللاعبين المصابين ماعدا 2 لاعبين فقط ظهرت عليهم الأعراض، وتابع رئيس الإنتاج الحربى أن فريقه يعانى من موقف صعب خاصة بعد إعلان جدول استكمال الدورى العام مؤكدًا أن اللجنة الخماسية تفهمت الموقف وبالطبع سيكون القرار فى الصالح العام.

وأضاف أشرف عامر أن اللاعبين المصابين تم عزلهم فى المنازل ومن المقرر أن يتم عمل مسحة للاعبين غير المصابين غدًا، على أن يتم عمل مسحة للاعبين المصابين بعد غدٍ الخميس، وشدد أشرف عامر أن هناك مسحة أخرى يوم الأربعاء المقبل للفريق بالكامل سيتحدد وفقًا لها موقف الفريق خلال المرحلة المقبلة وبالتشاور مع اللجنة الخماسية.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا السادسة بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه حال استمرار إصابات لاعبى الإنتاج الحربى بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولى مبارياته فى الجولة الـ18 للدورى، والتى ستنطلق يوم 13 أو 14 أغسطس المقبل عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و13 من نفس الشهر.

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وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يوما بدون تدريب مما يؤثر على لياقتهم وبالتالى سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة، وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائى لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري، خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.