شكرا لقرائتكم خبر عن من 5 قروش لـ 150 ألف جنيه.. حكاية "أول راتب" في حياة مشاهير الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من منا لا يتذكر اللحظة التي تلقّى فيها أول أجر في حياته، تلك اللحظة التي تختلط فيها مشاعر تحقيق الذات بالاعتماد على النفس وبداية رحلة العمل والنجاح، لكن مشاهير الكرة كانت وما زالت لهم أسرار خاصة مع أول راتب نرصدها في السطور التالية..

*جمال عبد الحميد .."2 جنيه"

وقال جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الأسبق لعبت للفريق الأول بالنادي الأهلي في سن 18 عامًا بعد أن شاهدنى المجرى هيديكوتى، ثم قام بضمى مباشرة وكان أول راتب حصلت عليه 2 جنيه".

*فاروق جعفر.."5 قروش"

كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن أول راتب حصل عليه من نادي الزمالك في بداية مشواره مؤكداً أنه تقاضى 5 قروش وكان عمره 15 عامًا.

*عبد العزيز عبد الشافى.."6 جنيهات"

قال الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، نجم الاهلى الأسبق إن أول راتب له في النادي الأهلي 6 جنيهات وآخر راتب قبل اعتزاله كان 160 جنيها.

*حسن حمدى.. "3 جنيهات"

قال حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، إن أول راتب تقاضاه كلاعب بالقلعة الحمراء بلغ 3 جنيهات قائلاً: "كان عقدي مع الأهلي شهريا، حيث كنت أتقاضى 3 جنيهات شهريا، لكن هذا المبلغ كان له قيمة منذ أكثر من 55 عامًا مضيفاً: "النادي كان يمنحنا وجبات وزجاجة لبن بعد التدريب".

*حسين السيد مارسيلو .."60 جنيها"

وقال حسين السيد مارسيلو إنه استجاب لطلب بدر رجب وقام بكتابة الأهلي فى ورقة رغبته، وبعدها انضم لقطاع الناشئين مقابل 5 آلاف جنيه وعدد من الكرات، لافتًا إلى أن أول راتب حصل عليه كان 60 جنيهًا.

*محمد الشناوى.."100 جنيه"

وكشف محمد الشناوى حارس الأهلى أن أول راتب تقاضاه من القلعة الحمراء في صفوف الناشئين كان 100 جنيه.

*إسلام جابر .."80 جنيهًا"

أكد اسلام جابر لاعب الزمالك السابق أن أول راتب حصل عليه من كرة القدم كان 80 جنيهًا عندما كان بقطاع الناشئين للشرقية والدخان.

Advertisements

*أيمن شوقى.."110 جنيهات"

كشف أيمن شوقى، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الفئة الأولى للاعبين داخل القلعة الحمراء فى فترة الثمانينات وتحديدا عام 84 كانت تتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 110 جنيهات .

*شريف إكرامى.."750 جنيها"

وكشف شريف إكرامى حارس مرمى الاهلى أنه تقاضى 750 جنيهًا كأول راتب في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

*محمد صلاح.."150 ألف جنيه"

وبدأ الفرعون محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى حياته الكروية بأول عقد وقيمته 150 ألف جنيه قبل أن يصل إلى العالمية.

*محمود الخطيب .."3.5 جنيه"

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في وقت سابق، عن أن آخر مرتب حصل عليه قبل اعتزاله كان 1500 جنيه في الشهر، أما أول مرتب أخذه في النادي الأهلي كلاعب كرة كان 3 جنيه ونص في الشهر.

*حازم إمام .."10 جنيهات"

حازم إمام نجم الزمالك الاسبق كشف عن أن أول راتب حصل عليه في حياته كان عشرة جنيهات.

*محمود فتح الله ومحمد شوقى.."40 جنيها"

فيما قال محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق إن أول أجر حصل عليه كان 40 جنيها واتفق معه محمد شوقي نجم الأهلي السابق.

*هانى العجيزى وطارق السعيد.."20 جنيها"

وحصل الثنائي هاني العجيزى مهاجم الأهلي السابق، وطارق السعيد نجم الأهلي والزمالك الأسبق، على 20 جنيها قيمة أول راتب.

*محمود أبو رجيلة.."15 جنيها"

بينما كشف محمود أبو رجيلة نجم الزمالك الأسبق عن تقاضيه 15 جنيها قيمة أول راتب في حياته الكروية.