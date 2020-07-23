شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون انتقلوا للأندية مقابل كور وتى شيرتات وحققوا النجومية.. أبرزهم غالى وبيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأسعار الجنونية التي وصل لها لاعبو كرة القدم بالدورى المصرى، والتي تخطت عشرات الملايين ليست شرطا على قوة اللاعب أو نجاح الصفقة للنادى، فهناك الكثير من الصفقات التى كبدت الأندية الكثير من الأموال لكنها لم تكن مفيدة، فى ظل ضعف مستوى اللاعب أو تعرضه للإصابة وغيرها من الأمور التى تكشف أن سعر اللاعب ليس مقياسا على مستواه.

فى السنوات الماضية كانت أسعار اللاعبين بمقابل مادى قليل، إن لم تكن مقابل مباراة ودية، نعم مباراة ودية بين فريقين أو مقابل عدد من الكرات والتى شيرتات للفريق الذى يلعب له النجم المنتظر، ورغم ذلك يتألق اللاعب ويحقق النجومية التي تؤهله للانضمام للمنتخب، ويساهم فى تتويج فريقه بالبطولات، ونرصد فى السطور التالية بعض النماذج للاعبين الذين انتقلوا إلى أندية بمقابل مادى زهيد وحققوا النجومية فى تلك الأندية.

كشف ماهر همام نجم الأهلى ورئيس قطاع الناشئين بالإنتاج الحربى كواليس انضمامه للقلعة الحمراء فى بداية مشواره مع الساحرة المستديرة، مؤكدا أنه انتقل للأهلى مقابل كورتين وطقم فانلات، وحينما دخل غرفة ملابس القلعة الحمراء لأول مرة شعر بالرعب، لا يعرف ماذا يفعل، فهنا يجد الخطيب وهناك جمال عبد العظيم، والجانب الآخر إكرامى حتى قال له صلاح حسنى "اهدا كده واقعد عشان تستوعب اللى انت فيه".

ولم يكن همام وحده هو الذى انتقل مقابل كورتين وطقم فانلات، بل هناك كثير من النجوم في الجيل الحالي، مثل أحمد فتحى، ومحمد إبراهيم وحسام غالى.

انتقل حسام غالى إلى النادى الأهلى قادما من نادى بيلا عام 1996 مقابل مباراة ودية و 5 كرات، ووفقا لحديث حسن عبد الفتاح رئيس نادى بيلا الذى قال إن الصفقة تمت فى أول مايو 1996، حيث كان غالى لاعبًا بفريق بيلا للناشئين تحت 14 سنة، واكتشفه كابتن ميمى الشربينى عندما كان مديرًا لقطاع الناشئين فى النادى الأهلى "، والمباراة الودية بين الأهلى وبيلا لم تقم حتى وقتنا الحالى".

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محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك السابق والمقاصة الحالى، فجر مفاجأة فى أحد حواراته التليفزيونية بتأكيده أن الفريق الأبيض ضمه مقابل مجموعة من الكور والتيشيرتات قادما من أبو المطامير بالبجيرة.

أما أحمد فتحى، لاعب الأهلى المنتقل إلى صفوف بيراميدز الموسم المقبل، فكان لاعبا صفوف بنها قبل انتقاله إلى الإسماعيلى، ونجح الدراويش فى ضم اللاعب مقابل 4 كور وطقم ملابس تم منحها لمسئولى بنها، ليتألق اللاعب بعدها ويصبح الجوكر واحدا من أهم لاعبى الدورى المصرى والمنتخب بعد ذلك.

كما فجر مختار شبكة رئيس نادى دمياط الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه أن عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى السابق ومنتخب مصر انتقل من فريق استاد دمياط إلى نادى دمياط الرياضى مقابل بعض أدوات التدريب.

كما كشف حسين العشى رئيس نادى منتخب السويس فى حديث سابق أنه اشترى خالد بيبو لاعب الاهلى السابق من النادى النوبى بالسويس مقابل طاقمين من الملابس الرياضية و10 كرات.