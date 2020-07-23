شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ينتهى من هيكلة النشاط الرياضى قبل عرضه على مجلس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، من التغييرات البسيطة التى سيتم إجراؤها فى قطاع النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم الجديد، وكان أبرزها تعيين طارق محروس مديراً فنياً لفريق كرة اليد "رجال" خلفًا للسويدى أولا ليندجرين، المدير الفنى السابق الذى تم توجيه الشكر له بجانب تعيين فوزى فضالى رئيساً لقطاع الناشئين "رجال وسيدات".

وعقد الخطيب خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى فى القلعة الحمراء من أجل حسم بعض الأمور الخاصة بالنشاط والمدربين واللاعبين وعقودهم، تزامناً مع استئناف التدريبات والاستعداد لعودة الموسم الرياضى بعد تجميد عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وحتى يتم التجهيز بشكل جيد للموسم المقبل، ومن المقرر أن يعرض الخطيب هذه الهيكلة على مجلس إدارة النادى فى اجتماعه المقبل.

وكان محمود الخطيب قد اجتماعًا مع رؤوف عبد القادر، ونائبه الدكتور ياسر نصير، والمديرين الفنيين ومديرى قطاعات الناشئين لألعاب النشاط الرياضى بالنادي، وذلك من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال المنافسات الرياضية وأيضًا الاستعداد للموسم الجديد، كما شهد الاجتماع الذى تم على يومين حضور كل من: أشرف توفيق، المدير الفنى لفريق كرة السلة رجال، وعلى هاشم، المدير الفنى لفريق كرة السلة سيدات، والسيد صابر أحمد، مدير قطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة، بالإضافة إلى محمد مصيلحي، المدير الفنى لفريق كرة الطائرة رجال، وحمدى الصافي، المدير الفنى لفريق كرة الطائرة سيدات، ووجيه حمدي، مدير قطاع الناشئين والناشئات للطائرة، وطارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد رجال، ويحيى يوسف، المدير الفنى لفريق كرة اليد سيدات، والدكتور فوزى فضالي، مدير قطاع الناشئين والناشئات للعبة الذى تم تعيينه فى منصبه مؤخراً.

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وحضر أيضًا الاجتماعات كل من أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة، وشيرين عادل، المدير الفنى للإسكواش، بجانب وائل عزت، مدير جهاز ألعاب الماء، والدكتور مراد عاصم، مدير جهاز الكاراتيه، وياسر داوود، رئيس جهاز ألعاب القوى، والدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز، وعجمى سعيد، المشرف العام على جهاز الاحتياجات الخاصة.

من جانبه قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضى بالنادي، إن جلسة الخطيب مع مديرى الأجهزة الفنية وقطاعات الناشئين والناشئات جاءت مثمرة للغاية، وشهدت تأكيدات رئيس النادى على تقديم كل الدعم للألعاب الرياضية الجماعية والفردية، من أجل الحفاظ على استمرار الأهلى على منصات التتويج المحلية والعربية والقارية.

وأوضح أن الخطيب طالب الجميع بضرورة التركيز على غرس القيم والمبادئ المعهودة للأهلى فى جميع فرق النشاط الرياضي، مع العمل بشكل متوازٍ بين التركيز على مواصلة النجاحات الرياضية والسعى المستمر للحفاظ على أخلاقيات وسلوكيات رياضى الأهلي.