شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلى عن موعد لقاء القمة: اختيار رائع لضمان السيولة المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت قناة الأهلى الفضائية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، على موعد إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، على استاد القاهرة الدولى، قائلة "السبت 22 أغسطس اختيار رائع لضمان السيولة المرورية".

وفى وقت سابق أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى يوم 22 أغسطس المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى، على استاد القاهرة الدولى.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

جاء ذلك فى أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين. قال المهندس حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادى طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.