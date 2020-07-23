الامارات | تريزيغيه يحتفل بابن بلده محمد صلاح.. ومغرّد: "عقبال نشوفكم في الزمالك"

شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيغيه يحتفل بابن بلده محمد صلاح.. ومغرّد: "عقبال نشوفكم في الزمالك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نجم أستون فيلا الإنجليزي، المصري محمود حسن "تريزيغيه" بتتويج مواطنه محمد صلاح مع فريقه ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، ونشر على عبر حسابه في "إنستتغرام"، صورة له مع صلاح وعلق عليها قائلاً": "مبروك أخي".

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي، أمس الأربعاء، بفوزه على تشيلسي 5-3، ضمن المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري، إذ تسلم الكأس في هذه الجولة لكون هذه المباراة الأخيرة التي تقام على ملعبه في الموسم الحالي.

ويأتي احتفال تريزيغيه بصلاح بعد يوم واحد على تهنئة الأخير له بتسجيله هدف الفوز الثمين لأستون فيلا في مرمى أرسنال، إذ نشر صلاح عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام" صورة احتفال تريزيغيه، وعلق على الصورة بقلبين كبيرين.

وتفاعل المشجعون مع منشور تريزيغيه وعلق المشجع رامي جمل: "ربنا يحفظكم.. كم خليتوا الاحلام حقيقة وبقي عندنا قدوة وامثله لاطفالنا يتمنوا يبقوا زيكم ربنا يزيدكم"، وآخر يدعى حسن كامل: "شد حيلك يا تريزيغيه وخليك في انجلترا"، أما التعليق الأطرف فكان من المشجع محمد صالح: "عقبال منشوفكم سوا في الزمالك ان شاء الله".

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أما المشجع هيثم هيما، فقال: "فخر الأهلي ومصر" خصوصاً أن تريزيغيه يعتبر من أبناء النادي الأهلي، فيما علق معاذ هشام: "اللي مشرفنا برا وجوا".

ويتابع تريزيغيه على "إنستغرام" 4.3 مليون متابع ويحظى اللاعب باحترام جماهير ناديه الذين يرغبون في تمديد عقده مع "الفيلانز".

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