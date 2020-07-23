الامارات | إنتر ميلان يهدي "السيدة العجوز" فرصة التهام الطبق الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يهدي "السيدة العجوز" فرصة التهام الطبق الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل إنتر ميلان عثراته ومنح يوفنتوس "السيدة العجوز" فرصة التتويج باللقب التاسع على التوالي بسقوطه بفخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا صفر-صفر أمس الأربعاء في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وهو التعادل الثاني على التوالي لإنتر ميلان فاكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثالث برصيد 73 نقطة بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس الذي يملك فرصة توسيعه إلى 10 نقاط وحسم اللقب في حال تغلبه على مضيفه أودينيزي الخميس في ختام المرحلة.

وكان إنتر ميلان يمني النفس باستعاد نغمة الانتصارات بعد سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه روما 2-2 في المرحلة الماضية، واستعادة المركز الثاني من أتالانتا الفائز على ضيفه بولونيا 1-صفر، وتأجيل تتويج يوفنتوس باللقب، لكنه خيَّب الآمال بالتعادل.

وكان إنتر ميلان الطرف الأفضل في المباراة وهدد مرمى ضيوفه أكثر من مرة لكن دون أن ينجح في هز شباكهم.

روما يستعيد المركز الخامس

واستعاد روما المركز الخامس من ميلان وعزز حظوظه في حجز بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه الكبير على مضيفه سبال بستة أهداف للكرواتي نيكولا كالينيتش (10) والاسباني كارليس بيريز (38) والصربي ألكسندر كولاروف (47) والبرازيلي برونو بيريز (52 و75) ونيكولو تسانيولو (90) مقابل هدف لألبرتو تشيري (24).

ورفع روما رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين أمام ميلان الفائز على مضيفه ساسوولو 2-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وتعثر نابولي مجددا بخسارته امام مضيفه بارما 1-2.

وجاءت الأهداف الثلاثة من ركلات جزاء، وكان بارما البادىء بالتسجيل عبر جانلوكا كابراري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأدرك لورنتسو إنسينيي التعادل للفريق الجنوبي في الدقيقة 54، قبل ان يسجل السويدي ديان كولوسيفسكي هدف الفوز لبارما في الدقيقة 87.

وهي الخسارة الحادية عشرة هذا الموسم لنابولي الذي استعاد سكة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوزه على اودينيزي 2-1 بعد تعادلين مخيبين ميلان 2-2 وبولونيا 1-1.

وفشل نابولي الذي ضمن تأهله لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كونه بطل مسابقة الكأس المحلية على حساب يوفنتوس، في اللحاق بميلان شريكه السابق إلى المركز السادس وتراجع إلى السابع برصيد 56.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news